HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Pamer Anggaran MBG Sudah Terserap Rp30 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |13:07 WIB
Kepala BGN Pamer Anggaran MBG Sudah Terserap Rp30 Triliun
Kepala BGN Pamer Anggaran MBG Sudah Terserap Rp30 Triliun (Foto: BGN)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan realisasi serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp30 triliun hingga 22 Oktober 2025. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 42% dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyerap Rp30 triliun. Itu sudah mencakup 42%,” ujar Dadan saat dijumpai usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Dadang menyebut angka serapan penyerapan akan terus bertambah seiring berjalannya program. "Akan meningkat terus sepanjang bulan. Jadi kita nanti akan kekurangan kurang lebih Rp28 triliun di akhir tahun," jelasnya.

Menurut Dadan, dana Rp28 triliun tersebut merupakan tambahan anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia pun memastikan bahwa ke depan anggaran akan diserap secara penuh.

"Iya betul (dana yang diberikan Presiden) kita akan gunakan itu semuanya,” tambahnya.

 

1 2
