Menkop Ferry dan Dony Oskaria Rapat Dadakan dengan Purbaya, Bahas Apa?

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono dan COO Danantara Dony Oskaria melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas penyelarasan mekanisme pencairan dana untuk pembangunan infrastruktur pendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, rapat ini penting untuk memastikan proses pencairan dana dari Bank Himbara kepada pelaksana pembangunan fisik berjalan sesuai rencana. Yang mana dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gudang, gerai, serta sarana penunjang lainnya yang menjadi bagian dari operasional Kopdes Merah Putih.

"Kami tadi sudah menyelaraskan sebenarnya, dan sudah ada kesepahaman untuk proses pencairan untuk dari Bank Himbara kepada pelaksanaan pembangunan fisik, gudang gerai dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ungkap Menko Ferry.

Sementara itu, Dony Oskaria menegaskan bahwa proses pembangunan fisik akan segera dimulai.

Dia menyebut, koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan.