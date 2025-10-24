Perluas Akses Pembiayaan MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group

JAKARTA - MNC Finance bersama Cardekho Group (OTO.com dan Genta) resmi menandatangani kerja sama strategis sebagai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor pembiayaan digital. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas peluang bisnis, memperkuat layanan pembiayaan berbasis teknologi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses solusi pembiayaan multiguna secara cepat dan terpercaya.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi ketiga pihak untuk mempersiapkan pencapaian target bersama di tahun 2026, sekaligus mempererat hubungan antartim agar tercipta kolaborasi yang solid dan berkelanjutan.

Melalui integrasi kekuatan masing-masing, MNC Finance di bidang pembiayaan, OTO.com sebagai platform otomotif digital terkemuka, serta Genta sebagai mitra strategis dalam penyaluran pembiayaan. Kolaborasi ini diyakini akan menghadirkan dampak positif bagi pertumbuhan industri pembiayaan multiguna di Indonesia.

Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mendukung digitalisasi ekosistem pembiayaan nasional.

"Melalui sinergi bersama OTO.com dan Genta, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pembiayaan yang lebih mudah, cepat dan transparan bagi konsumen," ujar Mahjudin di Jakarta.