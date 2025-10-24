Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 

Dani Jumadil Akhir-Jum'at, 24 Oktober 2025 |11:27 WIB
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Demikian berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% (c-to-c) pada 2024, bukti resiliensi ekonomi nasional di tengah dinamika global. Angka ini menegaskan peran UMKM sebagai pilar utama sekaligus motor penggerak ekonomi digital Indonesia. 

Plt. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Bambang Wisnubroto menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perdagangan digital nasional dan memperluas partisipasi UMKM di pasar global. 

“UMKM adalah nadi perekonomian Indonesia yang kini harus bertransformasi ke era digital," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam acara SME DigitalFest 2025 yang mengusung tema Nadi Digital UMKM:Akselerasi Inovasi & AI-Ready menjadi forum strategis lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi,dan inovator digital dalam satu ruang kolaboratif untuk mempercepat kesiapan UMKM Indonesia menghadapi era ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI). 

 

