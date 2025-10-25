Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Guru Honorer Dapat Uang Pensiun? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |23:05 WIB
Apakah Guru Honorer Dapat Uang Pensiun? 
Guru Honorer (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah guru honorer dapat uang pensiun? Muncul satu pertanyaan mendasar soal pemenuhan hak-hak guru honorer sebagai pengajar anak bangsa, salah satunya menyangkut dana pensiun.

Hal ini mengingat banyaknya guru honorer yang masih aktif mengajar di berbagai wilayah Indonesia. 

Akan tetapi sejauh ini hanya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipastikan dapat dana pensiun.

Lantas, apakah guru honorer dapat uang pensiun? Berikut rangkuman Okezone, Sabtu (25/10/2025). 

Apa Itu Guru Honorer?

Salah satu cara untuk memahami perbedaan di antara keduanya adalah dengan memahami pengertiannya satu per satu. 

 

Halaman:
1 2 3
