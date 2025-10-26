Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025

Tiga produk unggulan Ajinomoto, Masako, Sajiku, dan SAORI menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih TOP Halal Award 2025. (Foto: dok Ajinomoto)

JAKARTA – PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih TOP Halal Award 2025 untuk tiga produk unggulannya, Masako® kategori ‘Seasoning’, Sajiku® kategori ‘Instant Seasoning’ dan SAORI® untuk kategori ‘Oyster Sauce’.

Penghargaan ini diraih dalam ajang yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) Marketing Research di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/10/2025).

Mengusung tema “Building Authentic Halal Brands to Capture the Muslim Market”, TOP Halal Award bertujuan mengapresiasi merek-merek yang berhasil membangun citra halal yang kuat di benak konsumen Indonesia.

(Foto: dok Ajinomoto)

Dalam sambutannya, FRA & EA and SSP General Manager PT Ajinomoto Indonesia, Ceria Graselda menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Ajinomoto.

"Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada seluruh keluarga Indonesia atas dukungan serta kepercayaannya terhadap produk-produk kami. Tahun ini, Masako® kembali dipercaya meraih Top Halal Award 2025, ini merupakan kali ketiga Masako® mendapatkan perhargaan sebagai Top Halal Award Brand 2025 kategori seasoning," ucapnya.