HOME FINANCE

MNC Sekuritas bersama BEI dan Purwanto AM Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Telkom Bandung

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |13:07 WIB
MNC Sekuritas bersama BEI dan Purwanto AM Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Telkom Bandung
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
BANDUNGMNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas besama dengan Bursa Efek Indonesia dan Purwanto Asset Management berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas Telkom Bandung pada Sabtu (25/10/2025).

Adapun materi edukasi disampaikan oleh Direktur PT Purwanto Asset Management Edwin Sebayang, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal, dan Deputi Kepala Wilayah Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Adnan Bahalwan.

Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang mengatakan bahwa Purwanto Asset Management mendukung sepenuhnya kegiatan Program Having Fund ke Universitas yang dilakukan secara kolaborasi antara PT MNC Sekuritas dengan Purwanto Asset dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 

 

Telusuri berita finance lainnya
