HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |10:36 WIB
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham dengan kenaikan harga tertinggi selama periode 20–24 Oktober 2025.

Saham PT City Retail Developments Tbk (NIRO) memimpin daftar top gainers dengan lonjakan 128,33 persen menjadi Rp274 per saham.

Posisi kedua ditempati PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) yang naik 106,56 persen ke Rp12.600 per saham, disusul PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) yang meningkat 76,17 persen ke Rp340 per saham.

Sementara itu saham PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) turut menguat 58,87 persen, dan PT Natura City Developments Tbk (CITY) naik 53,04 persen ke Rp176 per saham.

Berikutnya, PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) mencatat kenaikan 53,04 persen ke Rp3.780. Dua saham properti, PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI), dan PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) masing-masing naik signifikan.

Kinerja positif saham-saham tersebut terjadi di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 4,5 persen ke level 8.271,72. Kapitalisasi pasar BEI turut meningkat 3,31 persen menjadi Rp15.234 triliun.

Menurut statistik BEI, Sabtu (25/10/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

 

Telusuri berita finance lainnya
