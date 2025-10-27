MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management Edukasi Reksa Dana Having Fund di Jakarta Global University

JAKARTA – MNC Sekuritas menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas besama dengan Avrist Asset Management bersinergi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Jakarta Global University pada Senin (27/10/2025). Adapun materi edukasi disampaikan oleh Investment Specialist Avrist Asset Management Raihan Rafly dan APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa.

Investment Specialist Avrist Asset Management Raihan Rafly mengatakan bahwa Avrist Asset Management turut mendukung kegiatan Having Fund yang diselenggarakan oleh MNC Sekuritas dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2025.

“Melalui inisiatif ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda dengan memperkenalkan reksa dana sebagai pilihan investasi yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan berbagai tujuan keuangan. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang baik, mahasiswa dapat mulai menumbuhkan kebiasaan berinvestasi yang cerdas sejak dini untuk masa depan yang lebih terencana,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Rektor Jakarta Global University Djoko Setyo Widodo mengatakan bahwa literasi keuangan merupakan langkah penting untuk membentuk mindset mahasiswa sebagai generasi yang cerdas secara finansial demi masa depan yang lebih baik.