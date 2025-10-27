MNC Sekuritas Buka Kantor Cabang di Tebet, Ajak Anak Muda Investasi

JAKARTA - MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang ke-30 di Tebet, Jakarta Selatan, hari ini. Hal ini merupakan bagian dari komitmen memajukan pasar modal Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah menghadirkan point of sales di berbagai wilayah Indonesia.

Rangkaian peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, Kepala Cabang MNC Sekuritas Tebet Joni Densah, serta perwakilan nasabah MNC Sekuritas Tebet Ricko Bunardhi. Acara peresmian ini dihadiri oleh Camat Kecamatan Tebet Dyan Airlangga yang diwakili oleh Wakil Camat Tebet Dimas dan Lurah Tebet Timur Lukman Haris.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan bahwa keberadaan MNC Sekuritas Cabang Tebet yang berada di area kafe identik dengan gaya hidup anak muda, sehingga bisa menjadi titik awal perkenalan anak muda dengan investasi di pasar modal.

"Melalui peresmian ini, MNC Sekuritas kini memiliki 168 point of sales, yang terdiri atas 30 kantor cabang, 9 kantor perwakilan, dan 129 Galeri Investasi," ujarnya di sela-sela peresmian.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Cabang MNC Sekuritas Tebet Joni Densah juga mengatakan bahwa kehadiran kantor cabang MNC Sekuritas Tebet ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan layanan investasi bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda yang ingin memulai investasi.

"Dengan hadir lebih dekat, kami ingin memberikan pengalaman berinvestasi yang lebih mudah, aman, dan informatif bagi setiap nasabah," kata Joni.