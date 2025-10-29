Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Tegaskan Insentif Rp5 Juta untuk Konten MBG Hanya Candaan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |10:31 WIB
BGN Tegaskan Insentif Rp5 Juta untuk Konten MBG Hanya Candaan
Konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan viral secara positif di media sosial. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal adanya insentif sebesar Rp5 juta bagi SPPG yang berhasil membuat konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan viral secara positif di media sosial.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, memastikan pernyataan tersebut bersifat guyonan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi soal MBG.

“Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” jelas Hidayati, Rabu (29/10/2025).

Hidayati menambahkan, tidak ada kebijakan ataupun program resmi dari BGN terkait pemberian insentif pribadi bagi konten yang viral secara positif. Ia menjelaskan hanya ingin mengajak pelaksana program di daerah aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.

“BGN tetap berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara. Candaan itu dimaksudkan untuk menyemangati para peserta agar berani tampil dan kreatif di media sosial dengan konten yang edukatif serta inspiratif,” ujar Hidayati.

 

Halaman:
1 2
