HOME FINANCE

Warga Jakarta! Cek Aturan Baru Diskon dan Bebas PBB-P2 di Sini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |08:30 WIB
Warga Jakarta! Cek Aturan Baru Diskon dan Bebas PBB-P2 di Sini!
Ilustrasi rumah di Jakarta. (Foto: dok freepik/evening_tao)
JAKARTA - Pemilik rumah dan tanah di Jakarta pasti full senyum. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan, aturan ini mengatur soal pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

“Tujuannya jelas, yakni meringankan beban pajak masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak lain yang memenuhi syarat,” ucapnya.

Diskon PBB-P2

Morris mengatakan, diskon PBB-P2 bisa berlaku otomatis maupun lewat permohonan wajib pajak, berikut penjelasannya:

Diskon otomatis:

  • 50% untuk rumah sakit/klinik nirlaba, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swasta (PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus).
  • 75% untuk objek pajak yang dikelola BLU untuk layanan non-dasar atau kegiatan olahraga (tanpa kerja sama pihak ketiga).

Diskon lewat permohonan:

  • Hingga 100% untuk masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak pailit, usaha yang rugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah yayasan.
  • Hingga 50% untuk objek dengan kenaikan pajak lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya atau yang menyediakan ruang terbuka hijau.
  • 50% untuk kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, profesi, lembaga zakat, dan bangunan cagar budaya.
  • 25% untuk kawasan suaka alam atau pelestarian alam atau cagar budaya yang digunakan usaha.

Bebas PBB-P2

Selain diskon, Morris melanjutkan, ada juga fasilitas bebas pajak. Ia menjelaskan, ada dua macam pembebasan pajak, yakni bebas otomatis dan bebas lewat permohonan.

Bebas otomatis:

Berlaku untuk barang milik negara/daerah (bukan kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.

Bebas lewat permohonan:

Bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru atau dosen tetap (termasuk pensiunan), serta objek untuk kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.

Telusuri berita finance lainnya
