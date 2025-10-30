Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |21:03 WIB
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh merupakan representasi keberanian pengambilan keputusan pemerintah menuju kemandirian bangsa.

Luhut menjelaskan, terlepas dari segala pro dan kontra terkait beban utang yang melekat proyek ini, nyatanya whoosh telah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025 dan memberi dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya.

"Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa," kata Luhut mengutip unggahan resmi akun Instagram pribadinya, Kamis (30/10/2025).

Luhut mengaku setiap kali ada agenda yang diselenggarakan di Kota Bandung, Whoosh menjadi pilihan moda transportasi utama. Hal ini mempertimbangkan efisiensi waktu yang dihasilkan, dari sebelumnya perjalanan darat makan waktu 3-4 jam, kini bisa ditempuh hanya dalam 30-60 menit.

"Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada 2023," tambahnya. 

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
