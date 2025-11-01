Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |07:15 WIB
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 
BLT di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025. Masyarakat yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengecek status penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 dengan NIK KTP melalui dua cara.

Proses pengecekan status penerima BLT Rp900.000 bisa dilakukan secara mudah hanya menggunakan NIK KTP secara online, baik melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos. 

Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. 

Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat.

BLT Kesra disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025. Namun langsung disalurkan sekaligus sehingga masyarakat mendapatkan total BLT Rp900.000.

 

