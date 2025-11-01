Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia

JAKARTA - Daftar 10 negara dengan utang terbanyak di Dunia. Negara meminjam uang untuk memajukan pertumbuhan atau kesejahteraan nasionalnya. Hal ini dilakukan oleh banyak negara termasuk negara berkembang hingga negara maju.

Di mana utang negara atau utang nasional merupakan utang pemerintah suatu negara kepada satu atau lebih pemberi pinjaman. Seperti berbagai perusahaan, individu swasta, hingga negara lain.

Berikut 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Sabtu (1/11/2025).

Data World Population Review dikumpulkan dari Country Economy, IMF, PBB, hingga Visual Capitalist.

1. Amerika Serikat

Utang nasional 2024: USD 32,9 T

Utang dalam % dari PDB 2025: 88,45 %