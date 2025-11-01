Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Lama Masa Aktif Token Listrik Setelah Pembelian? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |22:07 WIB
Berapa Lama Masa Aktif Token Listrik Setelah Pembelian? 
Token Listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapa lama masa aktif token listrik setelah pembelian? Token listrik atau pulsa listrik yang berisikan 20 digit angka untuk dimasukkan oleh pelanggan prabayar di dalam kWh Meter Prabayar (MPB). Token listrik ini bisa dibeli melalui ATM, minimarket, atau merchant-merchant lain yang menjualnya secara online.

Pasalnya harus memasukkan sendiri kodenya ke meteran, pengguna layanan listrik prabayar kerap mempertanyakan.

Lalu berapa lama token listrik berlaku setelah pembelian? Berikut rangkuman Okezone, Sabtu (1/11/2025).

Dikutip PLN melalui akun Twitter @pln_123, nomor token listrik tidak memiliki masa berlaku sehingga tidak bisa kedaluwarsa. 

Token listrik dapat digunakan kapan pun selama tidak ada penggantian kWh meter.
Jadi nomor token itu tidak harus langsung digunakan di hari pembelian. 

 

