HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Ditangani Langsung Prabowo

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |09:15 WIB
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Ditangani Langsung Prabowo
Utang Kereta Cepat Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dalam rapat terbatas atau ratas yang dihadiri sejumlah menteri hingga petinggi Danantara.

Berikut fakta-fakta utang Kereta Cepat Whoosh ditangani langsung Prabowo yang dirangkum Okezone, Minggu (2/11/2025). 

1. Dibicarakan pada Ratas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, utang Whoosh menjadi salah satu yang dibicarakan dalam ratas. 

Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini sedang mencari skema yang terbaik. Mulai dari hitung-hitungan nilai utang Whoosh dan lainnya.

"Termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta.

 

Telusuri berita finance lainnya
