5 Fakta Magang Nasional Batch 2 Dibuka

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak kembali kalangan dunia usaha segera bergabung dalam program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi Batch 2 yang menyiapkan kuota 80.000 peserta.

Berikut fakta-fakta Magang Nasional Batch 2 dibuka yang dirangkum Okezone, Minggu (2/11/2025).

1. Penjelasan Menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, partisipasi aktif dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Melalui program magang, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke talenta muda, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencetak generasi pekerja yang kompeten dan berdaya saing global, " ujar Yassierli dalam pernyataan resmi.

2. Bagian dari Strategi Nasional

Magang nasional merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.