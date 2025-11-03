Kunjungan Wisman Turun 7,33% di September 2025, Turis Malaysia Masih Dominan

Total jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,39 juta kunjungan atau turun sebesar 7,33%. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.219.156 kunjungan. Sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.754 kunjungan.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, secara total jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,39 juta kunjungan atau turun sebesar 7,33% secara bulanan dan naik 9,04% secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2025, total kunjungan wisman mencapai 11,43 juta kunjungan atau meningkat 10,22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada September 2025 berasal dari Malaysia yang masih mendominasi tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 19,5%, Australia 11,7%, dan Singapura 8,5%.

Dibandingkan Agustus 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Malaysia dan Australia, sedangkan kunjungan wisman dari Singapura mengalami penurunan.

Dibandingkan September 2024, kunjungan wisman dari Malaysia, Australia, dan China juga mengalami peningkatan.