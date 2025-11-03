Pengeluaran Wisman Selama Liburan di Indonesia Capai Rp21 Juta per Kunjungan

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara saat berada di Indonesia pada kuartal III-2025. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai USD1.297,31 (setara Rp21 juta), atau mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pada kuartal II-2025. Sedangkan dibandingkan kuartal III-2024, rata-rata ini mengalami penurunan.

"Pada triwulan III-2025 rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai USD1.297,31 atau mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pada kuartal II-2025," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kemudian, rata-rata lama tinggal wisman pada kuartal III-2025 ini selama 10,7 malam, atau hampir 11 malam.

Berdasarkan jenis pengeluaran pada kuartal III-2025, proporsi pengeluaran terbesar wisman dialokasikan untuk akomodasi 37,31%, makan/minum 19,40%, serta belanja dan cinderamata 10,98%.

"Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah dibandingkan pola pengeluaran di triwulan II-2025," kata Pudji.

Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.219.156 kunjungan. Sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.754 kunjungan.

Secara total, jumlah kunjungan wisman adalah 1,39 juta kunjungan, atau turun sebesar 7,33% secara bulanan dan naik 9,04% secara tahunan.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2025, total kunjungan wisman mencapai 11,43 juta kunjungan, atau meningkat 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.