Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengeluaran Wisman Selama Liburan di Indonesia Capai Rp21 Juta per Kunjungan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |14:03 WIB
Pengeluaran Wisman Selama Liburan di Indonesia Capai Rp21 Juta per Kunjungan
Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai USD1.297,31. (foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara saat berada di Indonesia pada kuartal III-2025. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai USD1.297,31 (setara Rp21 juta), atau mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pada kuartal II-2025. Sedangkan dibandingkan kuartal III-2024, rata-rata ini mengalami penurunan.

"Pada triwulan III-2025 rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai USD1.297,31 atau mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pada kuartal II-2025," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kemudian, rata-rata lama tinggal wisman pada kuartal III-2025 ini selama 10,7 malam, atau hampir 11 malam.

Berdasarkan jenis pengeluaran pada kuartal III-2025, proporsi pengeluaran terbesar wisman dialokasikan untuk akomodasi 37,31%, makan/minum 19,40%, serta belanja dan cinderamata 10,98%.

"Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah dibandingkan pola pengeluaran di triwulan II-2025," kata Pudji.

Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.219.156 kunjungan. Sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.754 kunjungan.

Secara total, jumlah kunjungan wisman adalah 1,39 juta kunjungan, atau turun sebesar 7,33% secara bulanan dan naik 9,04% secara tahunan.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2025, total kunjungan wisman mencapai 11,43 juta kunjungan, atau meningkat 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181021//bandara-VRon_large.jpg
Kunjungan Wisman Turun 7,33% di September 2025, Turis Malaysia Masih Dominan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180985//pelabuhan-SGj1_large.jpg
Ekspor RI Tembus USD24,68 Miliar hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180818//ancol-wx9A_large.jpg
Destinasi Wisata Ancol Ajak Bank BUMN Tingkatkan Sektor Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/25/3180292//malaysia-5v1C_large.jpg
Intip Permata Tersembunyi di Jantung Chinatown Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179836//wisata-gDvE_large.jpg
Petilasan Sri Aji Jayabaya, Wisata Spiritual dengan Sumber Air Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/25/3177966//paspor-yz6T_large.jpg
Paspor Malaysia Kini Setara AS! Ini Benefit Punya Paspor Terkuat di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement