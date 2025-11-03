Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |18:33 WIB
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
Wamensos soal Penerima Bansos Dipangkas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan jumlah penerima bantuan sosial berkurang sekitar 2 juta penerima manfaat lewat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Agus mengatakan data tersebut belum final, sebab proses pemutakhiran masih terus berjalan. Artinya, jumlah penerima bansos masih bisa berkurang karena proses ini mencakup data penerima yang telah meninggal dunia hingga masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan.

"Sudah banyak itu (pengurangan jumlah penerima bansos). Kita sudah mengeluarkan, awalnya itu hampir 2 juta penerima," ujar Wamensos dalam acara Rakernas Partai Perindo 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Selain itu, Agus menegaskan pihaknya juga akan mencoret nama penerima bansos yang rekeningnya tercatat melakukan transaksi judi online. Saat ini, Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data khusus untuk rekening-rekening yang terafiliasi dengan aktivitas tersebut.

"Termasuk mereka-mereka yang kemarin rekening penerima bansos ini digunakan untuk kepentingan judi online dan sebagainya, itu sedang kita verifikasi, sedang kita validasi, dan kalau memang terbukti, ya kita keluarkan juga dari data tunggal," sambungnya.

Dia menjelaskan, pembersihan data penerima bantuan sosial (bansos) ini dilakukan sebagai bagian dari proses transisi menuju penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan transparan.

 

