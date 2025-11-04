Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo Copot Topi Menhub Saat Bahas Kereta Sulawesi–Kalimantan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:50 WIB
Prabowo Copot Topi Menhub Saat Bahas Kereta Sulawesi–Kalimantan
Presiden Prabowo Subianto sempat mencopot topi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat mencopot topi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Aksi spontan itu terjadi saat Kepala Negara menanyakan rencana pembangunan jalur kereta di Sulawesi dan Kalimantan.

“Kapan mulai, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera?” tanya Prabowo kepada Menhub usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam moment tersebut, Prabowo bergurau dengan Menhub hingga mencopot topi yang dikenakan Dudy Purwagandhi.

“Ini juga mulai botak,” seloroh Prabowo sambil menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berencana membangun kereta cepat tidak hanya sampai Surabaya, tetapi hingga Banyuwangi. Dirinya pun memberikan instruksi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

"Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu jalan dulu," kata Prabowo.

Selain Pulau Jawa, Prabowo juga meminta adanya pembangunan kereta cepat di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tujuannya sebagai angkutan logistik untuk membantu petani dan pedagang.

 

