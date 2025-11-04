Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo soal Whoosh: Jangan Hitung Untung-Rugi tapi Manfaat untuk Rakyat!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:33 WIB
Prabowo soal Whoosh: Jangan Hitung Untung-Rugi tapi Manfaat untuk Rakyat!
Prabowo soal Whoosh: Jangan Hitung Untung-Rugi tapi Manfaat untuk Rakyat! (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo menyatakan sudah mempelajari polemik Whoosh. Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. 

"Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucap Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

Prabowo mengatakan sudah menghitung dan tidak ada masalah dengan kereta cepat Whoosh. "Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," katanya. 

Dia menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat. 

"Jangan dihitung untung-untung, rugi-rugi tidak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO). Tadi disampaikan Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," ungkapnya. 

 

