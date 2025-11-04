Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening

JAKARTA - Ini ciri-ciri NIK KTP penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 sudah cair dan masuk rekening. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra sebesar Rp900 ribu Oktober hingga Desember 2025.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, BLT Kesra ini mulai disalurkan sejak Oktober 2025 melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

"Jadi dalam tiga bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, tiga bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin (20/10/2025) Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000," ujar Teddy pada akun Instagram resmi Kementerian Sosial @kemensosri, Selasa (4/11/2025).

Masyarakat yang belum menerima bantuan pada bulan sebelumnya, pencairan BLT Kesra Rp 900 ribu masih dapat dilakukan di bulan November 2025. Di mana penerima dapat mengecek status penerima dan jadwal pencairannya melalui situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id.

1. Cek Penerima BLT Kesra di Situs Kemensos

- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id

- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)

- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar.

- Klik “Cari Data”

- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya.