Cek Tarif Listrik November 2025 di Sini!

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik di November 2025 tidak naik. Dengan demikian, pelanggan PT PLN (Persero) tetap menikmati tarif listrik tetap pada Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025.

Namun demikian, seharusnya tarif listrik mengalami kenaikan bila melihat realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik.

Seperti diketahui, Penerapan Tariff Adjustment terakhir dilakukan pada Triwulan III 2022 untuk pelanggan Rumah Tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan Pemerintah (P1, P2, dan P3). Untuk golongan pelanggan lainnya terakhir diterapkan penyesuaian tarif pada tahun 2020.

Meskipun tarif listrik tetap, upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperluas akses, dan mendorong transisi energi tetap berjalan. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan terus memperkuat infrastruktur kelistrikan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

(Feby Novalius)