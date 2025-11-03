Apakah Tarif Listrik November 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah tarif listrik November 2025 naik atau tidak? ini faktanya

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan tarif listrik November 2025 tidak naik. Dengan demikian, pelanggan PT PLN (Persero) tetap menikmati tarif listrik tetap pada Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025.

Berikut fakta-fakta menarik terkait tarif listrik November 2025:

1. Keputusan Tarif Listrik Tetap di November 2025

Kebijakan tarif listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

2. Tarif Listrik Tetap

Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik.