Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Tarif Listrik November 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |20:03 WIB
Apakah Tarif Listrik November 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
Apakah tarif listrik November 2025 naik atau tidak? ini faktanya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apakah tarif listrik November 2025 naik atau tidak? ini faktanya

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan tarif listrik November 2025 tidak naik. Dengan demikian, pelanggan PT PLN (Persero) tetap menikmati tarif listrik tetap pada Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025. 

Berikut fakta-fakta menarik terkait tarif listrik November 2025: 

1. Keputusan Tarif Listrik Tetap di November 2025

Kebijakan tarif listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

2. Tarif Listrik Tetap 

Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180578//gas-0LP7_large.jpg
Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490//tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503//pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180286//pembangkit_listrik-WCkb_large.jpg
Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180134//listrik_pln-Ctup_large.jpg
Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926//listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement