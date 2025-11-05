Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |22:15 WIB
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas. Nama Sabrina Alatas mendadak jadi sorotan publik setelah diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raisa Andriana dan Hamish Daud. 

Isu itu tak hanya membuat namanya viral, tetapi juga memicu perbandingan netizen di media sosial

Raisa yang dikenal sebagai diva pop papan atas, jelas memiliki sumber penghasilan fantastis. 

Sementara itu, Sabrina Alatas adalah seorang chef muda sekaligus pengusaha kuliner. 

Berikut perbedaan sumber kekayaan keduanya? 

1. Raisa

Raisa bukan hanya dikenal karena suara merdunya, tetapi juga karena kemampuannya menguasai panggung di berbagai acara prestisius. 

Tak heran, tarif untuk mengundangnya pun bukan main-main. 

Pada acara yang lebih besar, eksklusif dan korporat, tarifnya melonjak drastis di kisaran Rp250 juta hingga Rp500 juta untuk sekali penampilan, tergantung skala dan jenis acara. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096/mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170552/erick_thohir-oeN9_large.png
Erick Thohir Jadi Menpora, Punya Harta Kekayaan Rp2,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement