HOME FINANCE

Modal Transaksi Rp50 Ribu Bisa Bawa Pulang Berbagai Hadiah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |11:47 WIB
Modal Transaksi Rp50 Ribu Bisa Bawa Pulang Berbagai Hadiah
Pesta Raya kembali digelar setelah mendapatkan respons positif dan antusiasme tinggi dari masyarakat. (Foto: dok Bank Raya)
A
A
A

JAKARTA - Bank Raya kembali mempersembahkan program loyalitas unggulannya, Pesta Raya. Program ini diluncurkan kembali setelah mendapatkan respons positif dan antusiasme tinggi dari masyarakat pada penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Tahun ini, Bank Raya menghadirkan konsep yang lebih segar, dengan pengalaman bertransaksi yang semakin menguntungkan dan penuh kejutan bagi para nasabah.

Jika pada tahun sebelumnya poin hanya dapat ditukarkan dengan kupon undian, kini Bank Raya memberikan kesempatan lebih luas bagi nasabah untuk menukarkan poin dengan hadiah langsung.

Dengan adanya fitur ini, setiap transaksi di Aplikasi Raya menjadi lebih bermakna bukan hanya menambah saldo dan manfaat finansial, tetapi juga membuka peluang untuk membawa pulang hadiah menarik dari Bank Raya.

Poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan melalui Aplikasi Raya dengan berbagai pilihan hadiah, mulai dari voucher belanja, gadget, logam mulia, hingga hadiah menarik lainnya.

Tak hanya itu, nasabah juga berkesempatan memenangkan hadiah undian spektakuler berupa tabungan Bank Raya senilai Rp1.000.000 untuk 100 pemenang, Samsung Galaxy S25 Ultra untuk 3 pemenang, motor listrik Alva Cervo untuk 2 pemenang, serta hadiah utama mobil listrik BYD Seal untuk 1 pemenang beruntung.

Cara Dapat Hadiah Langsung dan Kupon Undian

Program Pesta Raya berlangsung mulai 8 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026, dan dapat diikuti oleh seluruh nasabah Bank Raya, baik nasabah lama maupun baru. Cara untuk berburu hadiah menarik ini sangat mudah. Cukup dengan bertransaksi mulai dari  Rp50.000, nasabah sudah mulai bisa mengumpulkan poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
