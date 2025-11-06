Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025

JAKARTA - Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang sama-sama Cair November 2025. Bantuan sosial (bansos) masih banyak yang dicairkan hingga November 2025.

Dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga yang terbaru Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Besaran bansos yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp300 ribu sampai Rp900 ribu. Maka itu, masyarakat atau keluarga penerima manfaat dapat terus mengecek apakah menjadi penerima bantuan atau tidak.

Berikut perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang sama-sama cair November 2025.

Bansos BPNT

Bansos BPNT juga cair pada Oktober 2025.

"Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.