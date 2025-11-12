Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ajak Dunia Kolaborasi Selamatkan Mangrove di COP 30 Brasil

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |20:13 WIB
RI Ajak Dunia Kolaborasi Selamatkan Mangrove di COP 30 Brasil
Indonesia mengundang dunia untuk berkolaborasi menjaga hutan mangrove. (Foto: Okezone.com/Pesona Mangrove)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia kembali unjuk kepemimpinan iklim dunia di forum COP 30 UNFCCC, Brasil. Melalui World Mangrove Center (WMC), Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengundang dunia untuk berkolaborasi menjaga hutan mangrove, salah satu benteng alami terpenting dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kepemimpinan Indonesia melalui WMC tidak hanya sekadar simbol, melainkan bentuk upaya nyata yang berbasis sains, teknologi, dan inovasi; mengikuti kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat dukungan kolaborasi dan kerja sama internasional melalui berbagai platform, baik bilateral maupun multilateral seperti UNEA, UNFCCC, CBD, South-South Collaboration, dan lain sebagainya,” ujar Wamenhut dalam World Mangrove Center: Showcasing Global Efforts on Mangrove Rehabilitation and Conservation, Selasa, 11 November 2025, pada COP 30 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Belém – Brasil, Rabu (12/11/2025).

Mangrove Indonesia memiliki luasan terbesar di dunia yang mencapai 3,44 juta hektare. Ekosistem mangrove memiliki peran yang signifikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memainkan peran penting bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidak hanya lokal dan regional, tetapi juga berdampak secara internasional.

Sejak Paris Agreement 2016 dan kepemimpinan Indonesia di G20 2022, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dan melakukan upaya-upaya nyata (leading by example) melalui program rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Komitmen dan upaya nyata tersebut diwujudkan melalui target dan program peningkatan cadangan karbon sektor mangrove sebagai salah satu kontributor utama Nationally Determined Contribution (NDC) melalui upaya pencapaian Net Sink Carbon pada sektor Forests and Other Land Uses (FOLU) pada tahun 2030.

“Oleh karena itu, Indonesia mengemban tanggung jawab yang besar dan menempatkan Indonesia sebagai global leader dalam upaya penyelamatan mangrove dunia melalui upaya rehabilitasi dan konservasi,” tegas Wamenhut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161311//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-8XuZ_large.jpg
Tanam Mangrove di Kalbar, Kapolri: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/11/3132970//alfamart-lKxm_large.jpg
Peringati Hari Bumi 2025, Alfamart Tanam 20.000 Mangrove di Pesisir Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/1/3092194//ketua_kelompok_tani_hutan_penghijauan_maju_bersama_kasto_wahyudi-TKm1_large.jpeg
Cerita Perjuangan Warga Desa Pasar Rawa Langkat Pertahankan Keberadaan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/626/3081844//wisata-hDAC_large.jpg
Serunya Berkano Telusuri Hutan Bakau di Denpasar Bali, Harga Sewa Terjangkau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement