Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Emas, Bullion Bank Perluas Akses Produk untuk Masyarakat

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |21:01 WIB
Hilirisasi Emas, Bullion Bank Perluas Akses Produk untuk Masyarakat
Bullion bank atau bank emas telah diresmikan pemerintah pada 2 Februari 2025 . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memperkuat tata kelola industri emas melalui hilirisasi dan jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk emas melalui kolaborasi strategis dengan bullion bank. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kualitas emas nasional, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.

Bullion bank atau bank emas telah diresmikan pemerintah pada 2 Februari 2025 untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional. Bullion bank merupakan tempat penyimpanan emas di Indonesia dengan menyediakan layanan kegiatan perbankan melalui instrumen logam mulia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan izin usaha bullion kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 12 Februari 2025 dan PT Pegadaian (Persero) sejak 23 Desember 2024. Sebelumnya, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur kegiatan usaha bullion, termasuk simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pegadaian serta BSI bagi Antam adalah mitra strategis untuk memperluas pasar lewat usaha bullion.

Bullion Connect

"Bagi kami yang paling strategis adalah kerja sama dengan bullion bank ini. BSI dan Pegadaian tidak pernah kita anggap kompetitor, justru mitra strategis untuk memperluas jangkauan. Butik kami saat ini ada di kota dan kabupaten, tapi kecamatan, kelurahan ke bawah, itulah BSI dan Pegadaian yang jaringannya sudah established. Produk-produk digital kaya simpan pinjam dari bullion bank tetap ada fisiknya, jadi kita tetap mensuport itu, karena hasil survei dari konsultan kami, emas digital itu masyarakat preferensinya ke Antam," ucap Direktur Komersial Antam Handi Sutanto, Rabu (12/11/2025).

Bullion Connect menjadi kesiapan infrastruktur dan harmonisasi regulasi. Antam juga memaparkan komitmennya pada acara tersebut untuk terus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap emas lewat kolaborasi dari sisi hulu serta mengutamakan bahan baku yang bersumber di dalam negeri.

"Sebagai bagian dari ekosistem industri logam mulia nasional, Antam berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan pasokan emas Indonesia. Upaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan bersama para pemangku kepentingan — mulai dari pelaku tambang, industri pengolahan, hingga kementerian/lembaga pemerintah. Melalui kolaborasi tersebut, kami berkomitmen menjaga ketersediaan emas yang terjamin keaslian dan kualitasnya bagi bangsa Indonesia, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," kata Handi.

 

