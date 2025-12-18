Harga Emas Antam Meroket, Hari Ini Rp2.487.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini, Kamis (18/12/2025). Emas Antam naik Rp17.000 menjadi Rp2.487.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp16.000 menjadi Rp2.346.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen berlaku sesuai ketentuan yang ada, dan PT ANTAM Tbk akan menerbitkan bukti potong sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini menurut laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.293.500

Emas 1 gram: Rp2.487.000

Emas 2 gram: Rp4.914.000

Emas 3 gram: Rp7.346.000

Emas 5 gram: Rp12.210.000