Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Jadi Pasar Produk Halal Terbesar, Tapi Mayoritas Impor

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |11:39 WIB
Indonesia Jadi Pasar Produk Halal Terbesar, Tapi Mayoritas Impor
Indonesia masih menjadi pasar utama untuk produk makanan halal. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia masih menjadi pasar utama untuk produk makanan halal. Bahkan, sebagian besar makanan halal yang dikonsumsi Muslim Indonesia justru berasal dari negara non-Muslim.

Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas, Rosy Wediawaty, mengatakan Indonesia belum memposisikan diri sebagai pemain utama, terutama sebagai produsen makanan halal. Data terbaru menunjukkan sebagian besar produk halal yang dikonsumsi berasal dari negara non-Muslim.

Menurut Rosy, hal ini menandakan potensi besar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri domestik.

"Ekspor produk makanan halal dari negara non-Muslim menunjukkan potensi besar, karena Indonesia menjadi konsumen utama namun belum menjadi pemain utama. Saat ini, Muslim Indonesia menjadi pasar besar bagi negara non-Muslim untuk memproduksi makanan halal mereka," ujarnya dalam Training of Trainer (TOT) Ekonomi dan Keuangan Syariah bagi Jurnalis se-Jabodetabek 2025, di Sari Pacific, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Oleh karena itu, kata Rosy, jumlah pelaku usaha dengan produk bersertifikat halal harus segera ditingkatkan. Saat ini, baru 2,2 juta dari total 56,2 juta pelaku usaha yang telah mensertifikasi produknya.

"Ini menjadi peluang sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk lebih maju. Saat ini, Indonesia hanya menjadi konsumen makanan halal dan selalu menempati peringkat satu dalam konsumsi global," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183501//tot-qSnp_large.jpg
Ambisi Besar Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175539//halal-2nTw_large.jpg
Daftar Produk Wajib Sertifikat Halal Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175296//gubernur_bank_indonesia-GbJe_large.jpeg
BI Ungkap 4 Program Baru Perkuat Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175283//gubernur_bank_indonesia_pada_isef_2025-9w8F_large.jpeg
ISEF 2025, Bos BI Sebut Indonesia Jadi Ekonomi Syariah Terbesar ke-3 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174444//kepala_bpjh-IZTa_large.jpg
BPJPH: Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456//mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement