Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Siap Suntik Modal ke Krakatau Steel, Berapa Nilainya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |13:35 WIB
Danantara Siap Suntik Modal ke Krakatau Steel, Berapa Nilainya?
Kalau dilihat kondisi Krakatau Steel hari ini, tidak terlalu baik. (Foto: Okezone.com/Krakatau Steel)
A
A
A

JAKARTA – BPI Danantara melalui PT Danantara Asset Management (DAM) siap menyalurkan dana ke PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dalam waktu dekat. Hal ini dipastikan oleh Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy.

Dia menjelaskan, dana tersebut akan diberikan dalam bentuk modal kerja untuk mendukung operasional inti perusahaan baja nasional tersebut. Meski tidak mengungkap besaran dana, Febriany memastikan proses penyaluran pendanaan sudah memasuki tahap akhir.

"Kalau dilihat kondisi Krakatau Steel hari ini, tidak terlalu baik. Mereka meminta dukungan dana dalam bentuk modal kerja. Mungkin kemarin Dirut sudah membahas sedikit. Tapi jumlah pastinya masih divalidasi. Dalam waktu dekat, ini sudah tahap final," ungkap Febriany dalam acara media briefing yang digelar di Kantor Danantara pada Jumat (14/11/2025).

Dia menekankan bahwa pendanaan ini merupakan bagian dari misi besar Danantara untuk membangun kembali basis manufaktur yang kuat di Indonesia. Penguatan sektor manufaktur diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dan berkeahlian tinggi, salah satu tujuan strategis Danantara.

"Kita akan membangun kembali manufacturing base yang kuat di Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkompeten. Itu goal akhirnya," jelas Febriany.

Febriany menilai Krakatau Steel memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pilar industri baja nasional, didukung lokasi kawasan industri yang strategis dan infrastruktur penunjang yang lengkap.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492//danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183424//garuda-LP0T_large.jpg
Garuda Indonesia Terima Suntikan Rp23,67 Triliun dari Danantara, Ini Fokus Penggunaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183421//rosan-OhU0_large.jpg
Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025//dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023//prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022//whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement