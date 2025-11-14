Danantara Siap Suntik Modal ke Krakatau Steel, Berapa Nilainya?

Kalau dilihat kondisi Krakatau Steel hari ini, tidak terlalu baik. (Foto: Okezone.com/Krakatau Steel)

JAKARTA – BPI Danantara melalui PT Danantara Asset Management (DAM) siap menyalurkan dana ke PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dalam waktu dekat. Hal ini dipastikan oleh Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy.

Dia menjelaskan, dana tersebut akan diberikan dalam bentuk modal kerja untuk mendukung operasional inti perusahaan baja nasional tersebut. Meski tidak mengungkap besaran dana, Febriany memastikan proses penyaluran pendanaan sudah memasuki tahap akhir.

"Kalau dilihat kondisi Krakatau Steel hari ini, tidak terlalu baik. Mereka meminta dukungan dana dalam bentuk modal kerja. Mungkin kemarin Dirut sudah membahas sedikit. Tapi jumlah pastinya masih divalidasi. Dalam waktu dekat, ini sudah tahap final," ungkap Febriany dalam acara media briefing yang digelar di Kantor Danantara pada Jumat (14/11/2025).

Dia menekankan bahwa pendanaan ini merupakan bagian dari misi besar Danantara untuk membangun kembali basis manufaktur yang kuat di Indonesia. Penguatan sektor manufaktur diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dan berkeahlian tinggi, salah satu tujuan strategis Danantara.

"Kita akan membangun kembali manufacturing base yang kuat di Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkompeten. Itu goal akhirnya," jelas Febriany.

Febriany menilai Krakatau Steel memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pilar industri baja nasional, didukung lokasi kawasan industri yang strategis dan infrastruktur penunjang yang lengkap.