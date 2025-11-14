Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo Targetkan 500 Ribu Pekerja Migran, Mayoritas dari Lulusan SMK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |15:15 WIB
Prabowo Targetkan 500 Ribu Pekerja Migran, Mayoritas dari Lulusan SMK
Ratusan ribu pekerja migran Indonesia ini dijadwalkan diberangkatkan pada 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan mengirim 500 ribu tenaga kerja asal Indonesia ke luar negeri. Ratusan ribu pekerja migran Indonesia ini dijadwalkan diberangkatkan pada 2026.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menjelaskan, dari ratusan ribu kuota yang disediakan, sebanyak 300 ribu pekerja migran akan diisi pelajar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Para pelajar yang telah lulus ini akan mendapatkan pelatihan tambahan sebelum dikirim ke luar negeri.

"Adapun sumber dari 500 ribu itu akan dibagi dua, 300 ribu merupakan lulusan SMK. Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi baik itu teknis maupun bahasa, dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan," ucap Christina usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Sementara sisa kuota 200 ribu orang akan diisi oleh masyarakat umum. Namun, sisa kuota ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelajar yang masih menempuh pendidikan di SMK.

"200 ribu lagi untuk mengisi kekurangan 500 ribu adalah dari masyarakat umum dan bisa juga dari adik-adik kita yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK," ujar dia.

 

