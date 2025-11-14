Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Berhasil Tagih Rp8 Triliun dari Tunggakan Pajak Rp60 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:20 WIB
Purbaya Berhasil Tagih Rp8 Triliun dari Tunggakan Pajak Rp60 Triliun
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru berhasil menagih Rp8 triliun dari ratusan wajib pajak yang mengemplang pajak. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru berhasil menagih Rp8 triliun dari ratusan wajib pajak yang mengemplang pajak. Jumlah tersebut masih jauh dari total tunggakan Rp60 triliun.

Menurut Purbaya, lambatnya realisasi penagihan disebabkan sebagian besar wajib pajak memilih mencicil kewajiban mereka.

“Sampai sekarang baru ter-collect Rp8 triliun. Sebagian besar masih membayar cicilan dan sebagian lagi masih dikejar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Meski realisasinya masih terbatas, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menargetkan seluruh tunggakan sebesar Rp60 triliun itu bisa tertagih.

“Mereka jangan main-main sama kita,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penagihan Rp20 triliun hingga akhir 2025 dari total tagihan Rp60 triliun.

Sisanya, sekitar Rp40 triliun, akan dilanjutkan proses penagihannya pada tahun mendatang.

 

Telusuri berita finance lainnya
