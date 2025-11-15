Catat! Purbaya Akan Telepon Laporan Masalah Pajak dan Bea Cukai Lewat 0815-9966-662

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor khusus untuk mengonfirmasi laporan masyarakat terkait permasalahan pelayanan pegawai pajak dan bea cukai. Nomor konfirmasi ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan masyarakat saat dihubungi balik oleh pihak Kementerian Keuangan.

Purbaya mengatakan, nomor konfirmasi yang akan langsung menghubungi pihak pengguna layanan Lapor Pak Purbaya adalah 0815-9966-662.

"Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelpon. Jangan-jangan tetangganya atau siapa yang bikin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka enggak takut lagi ke depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menegaskan bahwa pengumuman nomor resmi ini sangat penting karena selama ini Kementerian Keuangan kerap terkendala dalam menindaklanjuti laporan. Banyak laporan yang tidak dapat dikonfirmasi karena nomor pelapor tidak merespons atau enggan berbicara.

"Jadi kesulitan kita di situ banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya enggak mau ngomong. Mungkin juga takut. Mungkin juga iseng," kata Purbaya.

"Tapi yang jelas kita follow up semua. Kita kontak balik semuanya," imbuhnya.