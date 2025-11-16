5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi

JAKARTA - Lima profesi bergaji tinggi untuk lulusan Akuntansi. Jurusan Akuntansi dikenal salah satu jurusan kuliah favorit dengan prospek kerja yang luas.

Lulusan akuntansi juga memiliki peluang karier di instansi pemerintah, firma, hingga membuka praktik mandiri.

Di mana banyak posisi kerja yang bisa memberikan gaji tinggi, mulai dari Rp5 juta hingga tembus Rp15 juta per bulan.

Berikut 5 gaji besar jurusan akuntansi dikutip laman PPM School of Management, Minggu (16/11/2025).

1. Manajer Akuntansi (Rp8–15 Juta)

Profesi ini bertugas mengelola divisi akuntansi, menyusun laporan keuangan, hingga menganalisis data finansial perusahaan.

Manajer Akuntansi dituntut memiliki pengalaman mumpuni dan pemahaman mendalam soal prinsip akuntansi. Tak heran, posisi ini dihargai dengan gaji tinggi.