Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Ajukan Tambahan Rp43,4 Triliun untuk Bangun Sekolah Rakyat dan Madrasah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |15:09 WIB
Menteri PU Ajukan Tambahan Rp43,4 Triliun untuk Bangun Sekolah Rakyat dan Madrasah
Kebutuhan pembangunan sekolah rakyat hingga rehabilitasi madrasah di 2026. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran Rp43,41 triliun untuk mengakomodir sejumlah proyek prioritas Presiden Prabowo di 2026. Tambahan anggaran mencakup kebutuhan pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi madrasah, penanganan inpres irigasi daerah, dan inpres jalan daerah.

Menteri Dody menjelaskan, tahun depan terdapat sejumlah target pembangunan sekolah rakyat sebanyak 204 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Program ini memerlukan tambahan anggaran total sebesar Rp13,19 triliun di tahun 2026. Anggaran tersebut mencakup usulan tambahan untuk melunasi kontrak tahunan (MYC) tahun 2025-2026 sebesar Rp3,19 triliun, serta pengadaan kontrak baru sebesar Rp10 triliun untuk proyek MYC 2026-2027.

"Tahun 2026 kami juga melanjutkan pekerjaan sesuai dengan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres)," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa untuk rehabilitasi madrasah tahun 2026 diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp220 miliar untuk single year contract (SYC). Target program rehabilitasi madrasah di tahun 2026 akan menyasar 1.000 unit sekolah. Program rehabilitasi sekolah rakyat ini merupakan amanat dari Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan & Revitalisasi Sekolah serta Digitalisasi Pembelajaran.

"Untuk rehabilitasi madrasah ditargetkan 1.000 unit, teralokasi dalam DIPA 2026 sebesar Rp22 triliun, merupakan kelanjutan MYC. Kemudian Rp277 miliar untuk single year contract tahun 2026," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184062//infrastruktur-T7Hx_large.jpg
26 BUMN Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Ekonomi di Desa Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180875//pemerintah-2O8C_large.jpg
Kemenag: Madrasah Salafiyah Akan Diproyeksikan Jadi Model Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179092//prabowo-qBQI_large.jpg
Menyentuh Hati! Prabowo Terharu Baca Surat dari Siswa Sekolah Rakyat di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179057//gus_ipul-JT72_large.jpg
Gubernur DKI Jakarta Diminta Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178834//pemerintah-7WLv_large.jpg
Riset IDSIGHT: Sekolah Rakyat hingga MBG Program Paling Disukai Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177620//hashim-P3Ad_large.jpg
Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement