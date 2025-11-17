Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:59 WIB
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur pungutan bea keluar khusus komoditas emas. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memastikan beleid tersebut segera terbit.

“Tadi kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir,” kata Febrio dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

Febrio menjelaskan, regulasi ini disusun untuk menjaga ketersediaan pasokan emas di dalam negeri, mengingat permintaan domestik yang terus meningkat dan mendorong harga emas semakin tinggi.

“Harga emas saat ini diketahui naik cukup tinggi. Terakhir di kuartal I 2025 harga emas sudah mencapai di atas USD4 ribu dolar per troy ounce (setara Rp66,84 juta),” ujar Febrio.

“Sehingga ini harus kita pastikan bahwa sebanyak-banyaknya suplai dari emas ini tersedia di dalam negeri. Di dalam negeri pun selain tadi kita dorong untuk hilirisasi, untuk smelter,” tambahnya.

Dalam PMK tersebut, beberapa jenis emas akan dikenakan tarif bea keluar, yaitu dore, granules, cast bars, dan minted bars. “Ini sesuai dengan usulan dari Kementerian ESDM, kementerian teknisnya,” ujar Febrio.

 

