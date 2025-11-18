IHSG Sesi I Merosot 0,38% ke Level 8.384

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan hingga sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham melemah 0,38% atau 32,29 poin ke level 8.384.

Sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (18/11/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,14 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,53 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,57 juta kali. Adapun, sebanyak 384 saham harganya terkoreksi, 224 saham harganya naik, dan 200 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, hanya sektor keuangan dan sektor properti yang mengalami kenaikan masing-masing 0,01 persen dan 1,92 persen. Sementara sektor lainnya terkoreksi, dengan sektor teknologi turun 0,50 persen, sektor energi turun 2,09 persen, sektor infrastruktur turun 0,18 persen, sektor bahan baku turun 1,27 persen, sektor kesehatan turun 0,32 persen, sektor transportasi turun 1,81 persen, sektor industri turun 1,63 persen, sektor siklikal turun 1,08 persen, dan sektor non-siklikal turun 0,10 persen.