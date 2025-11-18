Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:01 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,65 persen atau 54,95 poin ke level 8.361 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (18/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 40,99 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp19,72 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,52 juta kali. Adapun, sebanyak 418 saham harganya terkoreksi, 230 saham harganya naik dan 162 saham lainnya stagnan.

Sektor properti menjadi satu-satunya sektor yang menguat dengan naik 2,40 persen. Sedangkan sisa sektor lainnya mengalami koreksi yakni sektor teknologi turun 0,65 persen, sektor energi turun 2,22 persen, sektor infrastruktur turun 0,36 persen, sektor bahan baku turun 1,32 persen, sektor kesehatan turun 0,60 persen, sektor transportasi turun 0,78 persen, sektor industri turun 1,12 persen, sektor keuangan turun 0,21 persen, sektor siklikal turun 1,61 persen dan sektor non siklikal turun 0,33 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 34,68 persen ke Rp167, PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) naik 29,41 persen ke Rp154 dan PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) naik 25,00 persen ke Rp270.

 

