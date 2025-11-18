Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia

JAKARTA - Pertamina Marine Solutions (PMSol), anak perusahaan Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina International Shipping (PIS), ikut dalam Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025.

Partisipasi perdana ini menjadi langkah perusahaan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan maritim dan logistik energi global.

Drektur PMSol Dian Prama Irfani menyoroti pentingnya kesiapan manusia dalam proses digitalisasi sektor maritim.

Menurut dia, kemajuan teknologi seperti smart-port, kecerdasan buatan (AI), digital twins, hingga Just-In-Time (JIT) port calls, belum otomatis menjamin keberhasilan transformasi digital.

“Banyak proyek digital berhenti pada tahap pilot bukan karena teknologinya kurang memadai, tetapi karena kesiapan sumber daya manusia yang belum berkembang. Orang adalah ‘operating system’ industri maritim, sementara AI dan data hanyalah aplikasinya,” kata Irfani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11/2025).