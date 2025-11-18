Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:48 WIB
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
Digitalisasi di Sektor Maritim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Marine Solutions (PMSol), anak perusahaan Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina International Shipping (PIS), ikut dalam Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025. 

Partisipasi perdana ini menjadi langkah perusahaan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan maritim dan logistik energi global.

Drektur PMSol Dian Prama Irfani menyoroti pentingnya kesiapan manusia dalam proses digitalisasi sektor maritim. 

Menurut dia, kemajuan teknologi seperti smart-port, kecerdasan buatan (AI), digital twins, hingga Just-In-Time (JIT) port calls, belum otomatis menjamin keberhasilan transformasi digital.

Pertamina

“Banyak proyek digital berhenti pada tahap pilot bukan karena teknologinya kurang memadai, tetapi karena kesiapan sumber daya manusia yang belum berkembang. Orang adalah ‘operating system’ industri maritim, sementara AI dan data hanyalah aplikasinya,” kata Irfani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement