Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Gudang Bulog Dibangun hingga Wilayah 3T pada 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |17:10 WIB
100 Gudang Bulog Dibangun hingga Wilayah 3T pada 2026
100 gudang Perum Bulog akan tersebar hingga kawasan 3T. (foto: Okezone.com/Adhi)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperkuat ketahanan pangan dengan mempercepat pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang akan tersebar hingga kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Gudang-gudang tersebut mulai dibangun Januari 2026, dengan tujuan memastikan pemerataan fasilitas penyimpanan pangan, mendukung penyerapan hasil panen 2026, serta membuka peluang aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyambut baik rencana pemerintah dalam mempercepat pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai bagian dari penguatan sistem logistik pangan nasional.

Mengutip keterangan ADHI, Rabu (19/11/2025), pembangunan gudang Bulog dan infrastruktur pasca panen merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional, khususnya dalam menghadapi panen raya 2026 dan mendukung ketahanan pangan. Ketersediaan fasilitas penyimpanan modern tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang aktivitas ekonomi baru serta memperkuat mata rantai distribusi bahan pangan di tingkat lokal.

Gudang-gudang akan dibangun di sentra produksi maupun daerah non-sentra pangan, dengan karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk daerah non-sentra, Bulog akan membangun gudang sederhana tanpa fasilitas tambahan seperti dryer atau Rice Milling Unit (RMU), sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. 

Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung, sehingga kapasitas penyimpanan di lapangan dapat menjawab tantangan keterbatasan fasilitas selama ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182130//petani-cDrU_large.jpg
Kadin Soroti Kualitas Bibit yang Mengganjal Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514//beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201//infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178565//prabowo_subianto_bulog-8Qmc_large.jpeg
Perum BULOG Dukung Kebijakan Presiden Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177381//bulog-MfRd_large.jpg
Bulog-Bapanas Digabung, Pedagang Pasar Menanti Kejayaan 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177450//bulog_anugerah_insipiratif_2025-V05x_large.jpeg
Selamat! Perum BULOG Raih Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement