HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Kopdes Merah Putih, Menkop Bakal Akuisisi Bank Koperasi 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:09 WIB
Perkuat Kopdes Merah Putih, Menkop Bakal Akuisisi Bank Koperasi 
Menkop Ferry (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono berencana untuk mengakuisisi bank koperasi demi memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Hal tersebut disampaikan dalam acara Temu Mitra LPDB Koperasi di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ferry menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan koperasi membutuhkan instrumen pembiayaan yang lebih kuat. Karena itu, pemerintah bersama gerakan koperasi tengah mengonsolidasikan kekuatan untuk mewujudkan kepemilikan bank koperasi baru.

"Kita punya rencana besar untuk memiliki bank koperasi yang baru. Dengan semangat gotong royong kita tingkatkan kekompakan, kekerabatan di antara kami sebagai keluarga besar gerakan koperasi ini," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa skema pembentukan atau akuisisi bank koperasi dapat dilakukan melalui patungan antar-koperasi. 

Selain itu, LPDB juga didorong untuk bertransformasi sehingga dapat berfungsi layaknya bank koperasi yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi koperasi di seluruh Indonesia.

 

