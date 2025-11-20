Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta

Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyoroti maraknya misinformasi dan disinformasi di era digital. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyoroti maraknya misinformasi dan disinformasi di era digital. Menurutnya, hoaks dapat menyebar enam kali lebih cepat dibanding fakta.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutan pada Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Angela menjelaskan dinamika informasi digital membuat peran media berlisensi menjadi semakin penting sebagai ruang verifikasi.

"Ini banyak sekali terjadi di era digital ini. Bahkan ada studi yang mengatakan bahwa hoaks bisa enam kali lebih cepat tersebar daripada fakta," ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan tersebut menuntut media untuk terus menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan.

“Supaya kita bisa terus menjaga kualitas dan tentunya kredibilitas pemberitaan kami di tengah derasnya misinformasi dan disinformasi,” jelasnya.