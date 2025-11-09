Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Peduli dan MNC Group Dukung UMKM Desa Naik Kelas

Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo mendukung pengembangan UMKM desa melalui pendampingan hingga pemasaran produk. (Foto: IMG/M Faisyal)

JAKARTA - MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM desa melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberdayakan pelaku UMKM desa melalui ajang Golden Pitch 2025 Program Desa Emas 2025 yang digelar di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.

Program ini menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk menampilkan inovasi sekaligus memperluas akses pasar.

“Kami dari MNC Peduli maupun MNC Group akan terus membantu dari segi pemasaran dan sosialisasi agar produk UMKM lebih dikenal luas,” ujar Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, Sabtu (8/11/2025).

Ia menjelaskan, program pemberdayaan ini telah berjalan selama delapan bulan di empat wilayah binaan, yakni Magelang, Karawang, Indramayu, dan Bogor/Sukabumi.

Menurut Angela, kunci bagi pelaku UMKM desa agar mampu bertahan dan berkembang adalah memahami potensi unggulan daerah dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

CEO iNews Media Group itu mencontohkan pelaku UMKM Indramayu yang berhasil menaikkan nilai jual mangga melalui inovasi produk olahan.