Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |06:20 WIB
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
Sandiaga Uno Menyampaikan Kolaborasi dengan MNC Peduli Memperkuat Aspek Promosi dan Publikasi hasil UMKM. (Foto: IMG/M Faisyal)
A
A
A

JAKARTA - Program Desa Emas 2025 dalam pameran Golden Pitch 2025 di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, menjadi langkah nyata penguatan ekonomi desa sekaligus upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Pendiri Yayasan Setara Indonesia dan Yayasan INOTEK, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita sudah turun di Sukabumi, Bogor, Indramayu, Magelang, dan Karawang. Program ini diarahkan untuk membuka peluang usaha dan memperkuat ekonomi desa,” ujar Sandiaga, Sabtu (8/11/2025).

Dia menegaskan, pemberdayaan berbasis potensi lokal menjadi fondasi agar desa tak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat inovasi produk pangan.

Sandiaga menyebut program ini juga mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana enam dari delapan program prioritasnya menitikberatkan pada sektor pangan.

Kolaborasi dengan MNC Peduli, lanjutnya, memperkuat aspek promosi dan publikasi sehingga hasil UMKM binaan dapat menembus pasar yang lebih luas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188//umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884//mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181653//co_ceo_mnc_group_angela_tanoesoedibjo_di_acara_forum_youtube_works_award_indonesia_2025-jpUO_large.jpg
MNC Group Kembangkan Strategi Multiformat, Raup 1,6 Miliar Tontonan di YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181650//ceo_mnc_group_angela_tanoesoedibjo_di_acara_youtube_festival-96Db_large.jpg
MNC Group Maksimalkan YouTube sebagai TV Baru untuk Jangkau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement