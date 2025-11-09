Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi

Sandiaga Uno Menyampaikan Kolaborasi dengan MNC Peduli Memperkuat Aspek Promosi dan Publikasi hasil UMKM. (Foto: IMG/M Faisyal)

JAKARTA - Program Desa Emas 2025 dalam pameran Golden Pitch 2025 di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, menjadi langkah nyata penguatan ekonomi desa sekaligus upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Pendiri Yayasan Setara Indonesia dan Yayasan INOTEK, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita sudah turun di Sukabumi, Bogor, Indramayu, Magelang, dan Karawang. Program ini diarahkan untuk membuka peluang usaha dan memperkuat ekonomi desa,” ujar Sandiaga, Sabtu (8/11/2025).

Dia menegaskan, pemberdayaan berbasis potensi lokal menjadi fondasi agar desa tak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat inovasi produk pangan.

Sandiaga menyebut program ini juga mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana enam dari delapan program prioritasnya menitikberatkan pada sektor pangan.

Kolaborasi dengan MNC Peduli, lanjutnya, memperkuat aspek promosi dan publikasi sehingga hasil UMKM binaan dapat menembus pasar yang lebih luas.