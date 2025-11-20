Advertisement
SMART MONEY

Begini Cara Optimalkan Keuangan Bisnis di Era Digital

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |21:38 WIB
Begini Cara Optimalkan Keuangan Bisnis di Era Digital
Mengelola keuangan bisnis seringkali menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha yang masih bergulat dengan pencatatan manual. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Mengelola keuangan bisnis seringkali menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha yang masih bergulat dengan pencatatan manual dan sistem yang terpisah-pisah. Di era digitalisasi, kini tersedia solusi keuangan terpadu yang memungkinkan pemilik usaha dan perencana keuangan memantau arus kas, laba rugi, dan laporan finansial secara real-time, sekaligus mengintegrasikan operasional bisnis. 

Dengan sistem ini, setiap keputusan keuangan bisa lebih cepat, akurat, dan strategis, mendorong pertumbuhan bisnis yang efisien dan berkelanjutan.

Menurut hasil Business Fitness Index 2024, sebuah riset yang dilakukan oleh OCBC bersama NielsenIQ, sebanyak 77% UMKM yang disurvei masih melakukan pencatatan keuangan secara manual, yang berdampak negatif terhadap kesehatan finansial bisnis mereka.

Dalam era di mana keputusan bisnis harus berbasis data, pengelolaan keuangan dan operasional melalui sistem yang terhubung end-to-end—mulai dari akuntansi, supply chain management, penjualan, hingga laporan otomatis—menjadi semakin penting. Dukungan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan.

“Kolaborasi lintas ekosistem seperti ini akan menghadirkan manfaat positif bagi bisnis di Indonesia. Dengan menggabungkan kapabilitas layanan keuangan yang komprehensif, kami berharap dapat membantu memperkuat fondasi operasional bisnis, agar para pebisnis bisa semakin berani membawa bisnis mereka naik level dengan lebih percaya diri di era digital ini,” ujar Emerging Business Program Management Division Head, OCBC, Sari Kartika, Kamis (20/11/2025). 

“Bagi Mekari, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas dukungan bagi pelaku usaha agar dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih praktis. Dari berbagai diskusi yang sudah berjalan, kami melihat bahwa Mekari dan OCBC memiliki visi yang sejalan dalam memperkuat fondasi keuangan bisnis melalui solusi digital yang mudah digunakan,” sambung AVP Partnership & Acquisition, Mekari, Michelle Anggraeni.

 

