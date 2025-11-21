Emisi Karbon di Sektor Energi Turun 390 Ribu Ton, Capai 105�ri Target

Upaya dekarbonisasi pada sektor pengolahan energi nasional menunjukkan hasil signifikan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Upaya dekarbonisasi pada sektor pengolahan energi nasional menunjukkan hasil signifikan. Hingga Oktober 2025, emisi karbon berhasil ditekan hingga sekitar 390 ribu metrik ton CO₂e, melampaui target tahunannya yang ditetapkan sebesar 370 ribu metrik ton CO₂e.

Capaian yang telah mencapai 105% dari target ini menjadi bukti bahwa inovasi teknologi dan efisiensi energi yang dijalankan bukan sekadar wacana, melainkan langkah terukur menuju ambisi Net Zero Emission 2060.

Pjs. Corporate Secretary KPI mengatakan, secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi dekarbonisasi berbasis efisiensi dan inovasi teknologi, terutama yang masuk dalam lingkup satu, yakni mengurangi emisi yang berasal dari operasional kilang.

“Capaian ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata bahwa program inovasi dan efisiensi pemakaian energi yang kami lakukan berjalan dan terukur. Kami berkomitmen menjadikan dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan, bukan hanya proyek jangka pendek,” ujar Milla, Jumat (21/11/2025).

Beberapa strategi yang dijalankan KPI untuk mengurangi emisi dari kilang antara lain efisiensi energi serta penerapan energi rendah karbon dalam operasional kilang.

"Berbagai inovasi terus dilakukan KPI dalam hal memodifikasi unit operasi untuk semakin mengefisienkan penggunaan energi," kata Milla.

Upaya lainnya adalah menerapkan teknologi Flare Gas Recovery System (FGRS). Menurut Milla, teknologi ini memungkinkan pemanfaatan kembali gas hasil pengolahan minyak yang biasanya dibakar di flare, sehingga mengurangi emisi karbon dari pembakaran gas sisa.

Dekarbonisasi di KPI juga diterapkan melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan operasional unit operasinya.

Penggunaan PLTS mampu menurunkan emisi karbon hingga di atas 3.500 ton CO₂e per tahun. PLTS di wilayah operasional KPI terdapat di Kilang Balikpapan, Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Cilacap, dan Kilang Balongan, dengan total kapasitas mencapai 12,37 MWp. Selain mengurangi emisi, PLTS juga menurunkan beban operasional kilang.